В России выдвинули еще одного кандидата на выборы президента
Российская ультранационалистическая партия ЛДПР 19 декабря выдвинула своего лидера, депутата Леонида Слуцкого, кандидата на президентских выборах, назначенных на 17 марта, сообщает Радио Свобода.
Его кандидатуру единогласно поддержали состоявшийся в Москве делегаты съезда.
Слуцкий, таким образом, может стать первым зарегистрированным кандидатом в президенты в России. Ему, как кандидату от партии, имеющей фракцию в Госдуме, не нужно собирать подписи – в отличии, например, от президента РФ Владимира Путина, подавшего документы как самовыдвиженец.
Также своих кандидатов намерены выдвинуть КПРФ и "Новые люди", а "Единая Россия" и "Справедливая Россия за правду" заявили о поддержке Путина.
Как ожидается, находящийся у власти в России с 1999 года Путин победит на очередных выборах.
Слуцкий – глава комитета Госдумы России по международным делам. Он активно поддерживает внешнюю политику Путина, в частности, войну против Украины. Слуцкий возглавил партию в прошлом году после смерти ее основателя Владимира Жириновского.
На съезде ЛДПР в его поддержку выступил, в частности, Виктор Бут, ранее вступивший в партию. Он был осужден в США за торговлю оружием и вернулся в Россию по обмену.
В феврале 2018 несколько журналисток обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных притязаниях. Сам он обвинения отверг и заявил об их заказном характере. На сторону Слуцкого встала комиссия по этике Госдумы России.
Ряд СМИ объявил о том, что будет бойкотировать деятельность Слуцкого (впоследствии большая часть независимых СМИ фактически упустила возможность работать в Госдуме РФ).
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