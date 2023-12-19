В Минобороны призвали не сравнивать рекрутинг и мобилизацию

В Министерстве обороны Украины призвали не противопоставлять рекрутинг мобилизации, поскольку не может быть такого, что страну защищают только те, кто хотят, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил начальник Управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк в эфире телемарафона.

"У нас ничего не меняется в целом подходов мобилизации, или правовых оснований для вручения повесток и тому подобное.

Государство должно сообщить гражданину, что он нужен для защиты страны, или сообщить гражданину, что он должен обновить свои данные. Собственно, это его обязанность, если гражданин этого не сделал, то надо сообщать".

Павлюк также выразил оценку, что есть огромное количество людей, которые с честью защищают страну и готовы это делать, и говорить о "тотальной неготовности украинцев защищать страну" нельзя. Также он рассказал детали кампании рекрутинга в армию.

"Есть какая-то иллюзия, что рекрутинг существует вместо мобилизации. Рекрутинг - это сервис для граждан, которые готовы мобилизоваться в ВСУ. Мы со своей стороны работаем над тем, чтобы создать механизмы, чтобы этот сервис работал лучше и позволял выбор специальности... будем это масштабировать. Чтобы у человека был стимул.

Если ты не ждешь повестки и пользуешься механизмом рекрутинга, то ты получаешь больший контроль над тем, что с тобой будет в армии, потому что ты получаешь лучшие сервисные подходы. Но надо сказать абсолютно честно, что не может быть такого, что страну защищают только те, кто хотят. Не будет такого. Есть потребность в определенном количестве людей - государство зовет это количество людей...

Некорректно ставить в один ряд и сравнивать, что эффективнее мобилизация или рекрутинг. Это не конкурирующие системы. Одно не вместо другого".

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