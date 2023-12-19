ГВА: Оккупанты снова обстреляли пригород Херсона, есть раненые

Российские оккупанты сегодня, 19 декабря, снова обстреляли жилые кварталы в пригороде Херсона. В результате вражеской атаки ранения получили мужчина и женщина, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Уточняется, что обоим пострадавшим по 65 лет.

"У мужчины, в частности, взрывная травма, контузия, закрытый перелом лучевой кости правого предплечья. У женщины диагностирована взрывная травма и множественные осколочные ранения рук и ног" , - говорится в сообщении.

Состояние травмированных расценивается как средней тяжести. Оба раненых были госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Обстрелы Херсона и области

Российские захватчики практически ежедневно наносят удары по населенным пунктам Херсонской области, часто совершая обстрелы с левобережной части региона. В результате вражеских атак по жилым районам гражданские получают ранения, не редки и случаи гибели местных жителей.

Так, напомним, 17 декабря войска РФ снова атаковали территории Херсонской области, что привело к гибели человека, и еще 6 правоохранителей получили ранения.

Перед этим ночью 16 декабря российские оккупанты обстреляли Херсон и область. Враг применил артиллерию, а также дроны иранской разработки. В Херсоне было попадание вблизи инфраструктурного объекта, повреждены помещения. Ранения получили двое мужчин.

В Степановке под Херсоном рухнули обломки сбитого "шахеда", повреждена больница. Момент удара по медучреждению попал на видео. Также ранее ночью в Херсоне и области сбивали вражеские дроны-камикадзе. В городе зафиксировали падение обломков "шахеда".