Министр обороны Эстонии: война в Украине диктует новые правила

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что захватническая война РФ против Украины диктует новые правила, поэтому укрепление оборонного потенциала балтийской страны является насущной необходимостью, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает ERR.

По его словам, война в Украине диктует новые правила ведения войны, а следовательно, и новые тренды в обороне, на которые Эстония вынуждена быстро реагировать.

"По дронам у нас есть концепция. Мы изучаем, какие дроны нам больше подходят, потому что их два вида – для разведки и ударные. Если же говорить о дронах-камикадзе, то тендеры у нас уже заключены", – сказал Певкур, добавив, что украинский опыт показал: около 60% дронов-камикадзе не достигают поставленных целей.

Министр также отметил, что отдельной статьей расходов в оборонном бюджете идет и военная помощь Украине, которую планируют сохранить в следующем году.

"Конечно, что касается обучения, мы продолжим тренировки украинцев, мы также продолжим IT-коалицию. У нас останется много направлений. Мы ежедневно в контакте с украинцами, чтобы понимать, в чем они нуждаются, и, конечно, мы бы хотели видеть, что и другие страны поставят цель, чтобы выделять на помощь Украине ежегодно по 0,25% от ВВП", – резюмировал Певкур.

Ранее новый глава Союза обороны Эстонии (Кайтселийту) – добровольческих вооруженных формирований страны – генерал-майор Ильмар Тамм заявил, что будет изучать и частично перенимать опыт использования дронов в полномасштабной российско-украинской войне.

Как сообщалось, эстонский Союз обороны в рамках государственной закупки начнет обучение на операторов дронов, а также будет отрабатывать боевые действия в условиях использования беспилотников противником.

В армии Эстонии также планируют создать подразделение, которое будет специализироваться исключительно на использовании дронов-камикадзе, учитывая опыт войны РФ против Украины.