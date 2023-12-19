Главнокомандующий армии Бельгии: Россия может открыть второй фронт в Европе

Начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофман заявил, что Россия в будущем может открыть второй фронт в Европе и напасть на Молдову или страны Балтии, сообщает Деловая столица.

Его слова приводит портал VRT News.

Главнокомандующий армией Бельгии призывает Европу подготовиться, предупреждает о возможной войне с РФ и отмечает продолжающуюся агрессивную риторику российского диктатора Владимира Путина и становление Кремля на "военные рельсы".

"Мы видим, что Россия перешла к военной экономике. Я думаю, мы были бы правы, если бы беспокоились… Ни в коем случае не исключено, что они могут открыть второй фронт когда-нибудь в будущем. Либо на юге, либо в Молдове, либо странах Балтии" , — заявил адмирал Хоффман.

По его словам, такое нападение не исключено через несколько лет.

По мнению бельгийского военачальника, РФ может быть ослаблена из-за порождающейся войны против Украины, однако она "в конце концов восстановит свою военную машину и возобновит свои вооруженные силы".