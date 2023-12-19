Главнокомандующий армии Бельгии: Россия может открыть второй фронт в Европе
Начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофман заявил, что Россия в будущем может открыть второй фронт в Европе и напасть на Молдову или страны Балтии, сообщает Деловая столица.
Его слова приводит портал VRT News.
Главнокомандующий армией Бельгии призывает Европу подготовиться, предупреждает о возможной войне с РФ и отмечает продолжающуюся агрессивную риторику российского диктатора Владимира Путина и становление Кремля на "военные рельсы".
"Мы видим, что Россия перешла к военной экономике. Я думаю, мы были бы правы, если бы беспокоились… Ни в коем случае не исключено, что они могут открыть второй фронт когда-нибудь в будущем. Либо на юге, либо в Молдове, либо странах Балтии", — заявил адмирал Хоффман.
По его словам, такое нападение не исключено через несколько лет.
По мнению бельгийского военачальника, РФ может быть ослаблена из-за порождающейся войны против Украины, однако она "в конце концов восстановит свою военную машину и возобновит свои вооруженные силы".
"Они уже показали, что у них есть желание напасть на соседа. Мы должны увидеть, что у нас есть возможность предотвратить повторение этого, и продемонстрировать волю, что мы готовы контратаковать в случае необходимости", — отмечает он.