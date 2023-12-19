Зеленский: Военные просили дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек

Военные на одной из последних ставок предлагали мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек, но сейчас этот вопрос дорабатывается, сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский на пресс-конференции 19 декабря.

"Это вопрос наших военных, главкома и Генштаба. Они обратились на уровне ставки относительно мобилизации. Вопрос очень чувствительный, я считаю. Они обратились относительно защиты нашего государства, потенциальных контрнаступательных действий и относительно дефицита. И они предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек".

Зеленский назвал эту цифру "очень серьезной" и сказал, что сообщил на ставке, что ему нужно больше аргументов, чтобы поддерживать "это направление", потому что "это вопрос людей, справедливости, обороноспособности и финансов".

"Относительно людей мне нужна конкретика, потому что − что будет с миллионной армией Украины? Очень мощной, я считаю. Что будет с теми ребятами, которые ежедневно там (на фронте), по крайней мере, что с теми, что 2 года защищают наше государство? У нас есть вопросы ротационные, есть вопросы отпусков, то есть это должен быть комплексный план и в этом мобилизационном законе вы должны дать ответы мне и обществу прежде всего".

Зеленский сообщил, что военные начали работать над этим планом, но он "пока не увидел там демобилизации", хотя считает ее вопросом "номер один".

"Вопрос не в том, как называется этот процесс согласно законодательству, главное − чтобы это процесс был справедливым в отношении наших мощных воинов. Им очень трудно там, я неоднократно там был. Я очень хотел бы, чтобы наше военное руководство понимало эти вызовы. Мы не можем потерять самых смелых, мы должны найти и мобилизационные процессы. Это должно быть с конкретикой и с большим уважением к воинам. Должны быть вопросы командировок, отпусков, возможности перехода с одного места на другое. Все запросы, которые есть у армии, должны найти ответ у военного руководства".

По его словам, военные просили подключить к этому вопросу Минобороны и министра цифровой трансформации Михаила Федорова относительно диджитализации некоторых процессов, "потому что люди есть, как в Украине, так и за рубежом, это очень сложный процесс".

"Для меня очень важно: если 440 тысяч плюс, то кто заслуживает право на отдых? И это очень важный момент, без этого оно не работает", − подчеркнул президент.

По его словам, военные должны подготовить на ставку комплексный план, и потом они должны общаться по этому вопросу в Верховной Раде, которая должна утверждать соответствующие изменения в законодательство.

"Мы не можем потерять устойчивость, потенциал, но нам нужна справедливость. И относительно финансов − мобилизация в таком формате будет стоить Украине дополнительно 500 млрд грн. Поэтому я как президент Украины, как человек, который много времени тратит, чтобы найти финансовую поддержку, то я хотел бы знать от министра финансов, откуда деньги".