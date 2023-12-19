Россияне снова запустили ударные дроны в направлении Украины

Россия запустила очередную партию дронов-камикадзе типа "Шахед" по Украине, воздушная тревога объявлена в Одесской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили Воздушные силы и глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.



В 18.56 воздушники сообщили, что над Одесской областью нависла угроза применения ударных БПЛА.

В 18.57 появилось сообщение о движении БПЛА типа "Shahed" из акватории Черного моря в направлении Черноморска и Одессы.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер обратился к жителям Одесского района с просьбой находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.