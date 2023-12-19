Зеленский ответил, планирует ли увольнять Залужного

Президент Владимир Зеленский отметил, что с главнокомандующим Валерием Залужным у него рабочие отношения и он планирует "с ним работать", сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский на итоговой пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос журналистки, существует ли какой-то конфликт между ними и планирует ли глава государства увольнять Залужного.

"Рабочие у меня отношения с Залужным. Он должен отвечать за результаты на поле боя как главком, вместе с Генштабом. Есть много там вопросов. И также командующий (ОСУВ) "Таврии", который оперативным командованием занимался... Наступление - это сложный вопрос: что-то было, чего-то не было, чего-то не хватает... Нам нужны крепкие шаги и результаты... каждый день на каждой должности.

Планирую работать, жду от них решений (по мобилизации, помощи на фронте, очень конкретных вещей на поле боя). Стратегия - понятна, хочу видеть детали. Считаю, что это - справедливо".