Зеленский объяснил, почему не может избавиться от своей команды

Президент Владимир Зеленский заявил, что не намерен избаввляться от своей команды, поскольку это уменьшит западную помощь и сделает Украину слабее, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский на итоговой пресс-конференции в ответ на вопрос УП, кого можно изменить в команде президента, чтобы наше государство стало сильнее.

"Что касается моей команды, если я лишусь своей команды, у меня она небольшая, 5 - 6 менеджеров, то мы становимся с вами слабее, будет меньше ПВО, будет меньше помощи. При всем уважении к вашей риторике, просто не могу позволить этого себе".

Зеленский также считает, что нельзя распускать Верховную Раду, поскольку это приведет к выборам.

"Что могу сделать как президент? Не могу их (депутатов ВРУ - ред.) распустить. Потому что тогда будут выборы. Выборы нельзя во время войны проводить" , - отметил президент.

Президент при этом напомнил, что "какие бы депутаты ни были" они проголосовали евроинтеграционные законы.