Президент заверил, что не поддержит обязательную мобилизацию женщин
Президент Владимир Зеленский заверил, что не поддержит обязательную мобилизацию женщин, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил Зеленский во время итоговой пресс-конференции
Журналисты спросили, подпишет ли президент закон, если бы там была норма о мобилизации женщин или мужчин моложе 27 лет.
"Женщин - нет, не подпишу.
Что касается 25 лет - если все аргументы будут изложены. На сегодня я вижу, что это нужно, то с этим соглашусь".