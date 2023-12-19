Украинские аграрии в этом году собрали рекордный урожай зерновых культур с гектара

Урожайность сельскохозяйственных культур с гектара в Украине в этом году достигла рекордного уровня за всю историю, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, передает пресс-служба министерства.

По словам министра, несмотря на войну большинство аграриев планируют и в дальнейшем заниматься своим делом.

"Даже в такой тяжелый год получили с одного гектара рекордную урожайность за всю историю Украины. Погода конечно помогла, но без героической работы аграриев мы бы не получили таких результатов" , - подчеркнул Сольский.

Кроме того, заместитель министра отметил, что помощь международных партнеров в течение полномасштабного вторжения помогает поддержать работу аграрного сектора, в частности, самых маленьких фермеров.

В следующем году также продолжат действовать программы поддержки фермеров: доступное кредитование под 5-7-9 процентов и грантовая программа на развитие садоводства, тепличного хозяйства и переработку.

По состоянию на конец ноября в Украине аграрии намолотили 75,7 млн тонн зерновых и масличных культур.

По украинской зерновой ассоциации урожай зерновых и масличных вырастет до 81,6 млн тонн.

Напомним:

Фонд Говарда Баффета будет строить на границе с Венгрией логистический хаб для перевалки украинского зерна мощностью в 30 тыс тонн, в будущем планирует инвестировать в развитие новых хабов.

Говард Баффет с начала работы его фонда в Украине в начале большой войны уже инвестировал более полумиллиарда долларов в Украину, в частности - в поддержку фермеров техникой и гуманитарное разминирование.