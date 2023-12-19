Зеленский не верит в идею "частичного вступления" Украины в НАТО
Президент Владимир Зеленский не считает реалистичной идею о том, что Северо-Атлантический альянс распространит гарантии безопасности на часть территории Украины, сообщает Европейская правда.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.
Владимир Зеленский подчеркнул, что полноценное вступление Украины в Альянс является "самым мощным вариантом" для обеспечения безопасности нашего государства.
"Но нас не приглашают в НАТО", – отметил он.
Зеленский подчеркнул, что пока Киев не получал от официальных партнеров никаких предложений также о так называемом "частичном вступлении" Украины в Альянс, однако слышал обсуждение этих идей и относится к ним крайне скептически.
"Сигналы по поводу частичного участия какого-то (в Альянсе) – это бред. Без обид для тех, кто такое говорит", – подчеркнул президент.
Как сообщалось, идею о "частичном вступлении" Украины в НАТО лоббирует экс-генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен. Однако Зеленский не считает эту инициативу действенной.
"Очень сложно представить себе, как это может работать", – заявил он.
В частности, Зеленский заявил, что такое развитие события приведет к прямому столкновению РФ и НАТО – ведь есть бескомпромиссные заявления руководства РФ о сохранении цели РФ по покорению Украины.
"Представим себе, что часть Украины будет в НАТО. Это высокие риски. Это значит, что он войдет и будет война с НАТО", – заявил президент.
Также со слов президента получается, что "частичное вступление" в Альянс создаст вопрос о возвращении оккупированных земель Украиной, которая уже будет членом НАТО.
"Мы не будем признавать часть своей территории российской".