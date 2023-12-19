В центре Киева мужчина осквернил большую ханукию: его задержала полиция

В Киеве задержали мужчину, который на Майдане Независимости справил малую нужду на ханукию, установленную к иудейскому празднику Хануки, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение полиции Киева.

"Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, где мужчина на площади Майдан Независимости осквернил временно установленный к празднованию иудейского праздника "Ханука" монумент.

Работники Шевченковского управления полиции в сотрудничестве с аналитиками криминального анализа установили и задержали нарушителя. Им оказался житель Киевщины, 1988 года рождения".

Полиция открыла дело ч. 1 ст. 161 УК - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина справляет малую нужду на ханукию, называет ее "граблями" и говорит, что "евреи не будут заселять нашу землю".