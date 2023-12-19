Марокко помогает России уклоняться от санкций: NYT рассказало подробности

Российские власти и компании объединились и обратились к Марокко и Турции для использования их портов в уклонении от санкций против РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The New York Times.

Турция и Марроко помогает РФ уклоняться от санкций

"Российские власти и компании объединились, использовали сеть посредников, в том числе в Китае, и маскировали свою деятельность через подставные компании, согласно просочившимся электронным письмам российского правительства, торговым документам и записям онлайн-разговоров между российскими инженерами" , - пишет издание.

РФ также обратилась к странам, которые заняли нейтральную позицию в войне в Украине, таким как Марокко и Турция, и использовали порты для получения товаров из глобальных центров производства технологий, которые затем помещают на другие корабли, направляющиеся в Россию.

Этот процесс известен как перевалка. Затем запрещенную техническую продукцию можно было купить у известных поставщиков и на удобных сайтах электронной коммерции, таких как Nag.

Как РФ обходит санкции

Вскоре после того, как Россия вторглась в Украину в прошлом году, инженерам российской телекоммуникационной компании Convex понадобилось найти американское оборудование для передачи данных для разведывательной службы страны.

Однако после того, как западные страны ввели новые торговые ограничения в отношении России, ничего не поступало. Сотрудники Convex вскоре нашли решение

В то время как американский поставщик технологий Cisco 3 марта 2022 года прекратил продажи в Россию, инженеры Convex легко получили необходимое им оборудование Cisco через малоизвестный российский сайт электронной коммерции под названием Nag, который обошел международные торговые ограничения, купив американское оборудование через сеть поставщиков в Китае.

РФ не сложно покупать западную электронику

За 22 месяца с момента начала войны в Украине Россия в основном продолжала получать технологии, необходимые ей для поддержания работы своей экономики.

После того как экспортные ограничения и корпоративные запреты сначала привели к сбоям в торговле, российские поставщики нашли лазейки и начали искать обходные пути.

Почти ни одно коммерческое оборудование, включая базовое телекоммуникационное оборудование, оборудование для наблюдения, микрочипы для современных вычислений и систем вооружения, а также дроны, не стало слишком трудно приобрести.

Россия обходит санкции

Недавно Россия подписала с Ираном декларацию о "противодействии" санкциям, которые против стран ввели США, ЕС и ряд других государств.

Также СМИ установили, что после начала полномасштабной российской агрессии через Беларусь в РФ ввозили люксовые автомобили, экспорт которых запрещен из-за санкций западных компаний.

На днях в Европейском союзе предложили криминализировать уклонение от санкций блока. За помощь России в их обходе можно будет попасть в тюрьму на пять лет.