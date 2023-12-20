Суд запретил Трампу баллотироваться на выборах в штате Колорадо

Верховный суд американского штата Колорадо принял решение исключить бывшего президента Дональда Трампа из списка кандидатов на пост президента США 2024 года, сообщает Украинская правда.

Такое решение суд принял из-за роли Трампа в событиях 6 января 2021 года, когда его сторонники проникли в Капитолий в попытке обжаловать результаты президентских выборов, согласно которым победу одержал Джо Байден.

Это судебное решение сделало Дональда Трампа первым кандидатом в президенты в истории США, которого признали не имеющим права возглавлять Белый дом, согласно крайне редко используемому положению Конституции, которое запрещает должностным лицам, участвовавшим в "мятеже или восстании", занимать официальные посты.

Суд при небольшом перевесе голосов (4:3) пришел к выводу, что Конституция запрещает претенденту на выдвижение от Республиканской партии 2024 года появляться в избирательном бюллетене из-за его роли "в подстрекательстве к насилию против правительства США".

Постановление суда касается только республиканских праймериз в штате Колорадо, которые состоятся там 5 марта, но это решение, вероятно, также повлияет на статус Трампа на всеобщих выборах 5 ноября.

Кампания Трампа назвала решение суда ошибочным и недемократическим, заявив, что оно будет обжаловано в Верховном суде США.

Несколько предыдущих попыток вычеркнуть Трампа из избирательного бюллетеня в других штатах не увенчались успехом.