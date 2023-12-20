США ввели новые санкции за поставку в Иран деталей для беспилотников

Соединенные Штаты объявили о введении ограничений против почти полтора десятка лиц и организаций в Иране и других странах, которые обеспечивали детали для производства боевых беспилотников.﻿﻿ Об этом заявили в Министерстве финансов США, сообщает Украинская правда.

Санкции введены против десяти организаций и четырех человек, которые базируются в Иране, Малайзии, Гонконге и Индонезии и поддерживают производство Ираном беспилотных летательных аппаратов.

Сеть способствовала закупке компонентов американского и иностранного происхождения на сотни тысяч долларов для организации, входящей в иранский Корпус стражей исламской революции (IRGC).