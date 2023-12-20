США ввели новые санкции за поставку в Иран деталей для беспилотников
Соединенные Штаты объявили о введении ограничений против почти полтора десятка лиц и организаций в Иране и других странах, которые обеспечивали детали для производства боевых беспилотников. Об этом заявили в Министерстве финансов США, сообщает Украинская правда.
Санкции введены против десяти организаций и четырех человек, которые базируются в Иране, Малайзии, Гонконге и Индонезии и поддерживают производство Ираном беспилотных летательных аппаратов.
Сеть способствовала закупке компонентов американского и иностранного происхождения на сотни тысяч долларов для организации, входящей в иранский Корпус стражей исламской революции (IRGC).
"Незаконное производство Ираном и передача смертоносных БПЛА его террористическим прокси на Ближнем Востоке, а также России способствует обострению напряжённости, продолжению конфликтов и подрывает стабильность", – заявил заместитель министра финансов по вопросам противодействия терроризму и финансовой разведки Брайан Нельсон.