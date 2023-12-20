ISW: Войска РФ незначительно продвинулись на пяти направлениях
Российские войска продвинулись возле Купянска, Бахмута, Авдеевки, Новомихайловки и Новопрокоповки. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Российские силы осуществили незначительное подтвержденное продвижение на северо-восток от Купянска. Геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к северу от Синьковки (к северо-востоку от Купянска)
Также российские войска подтвердили продвижение к северу от Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 12 декабря, показывают, что российские войска продвинулись на северо-запад от Белогоровки Донецкой области, в 15 км к северо-востоку от Бахмута.
Оккупанты подтвердили продвижение вблизи Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря, показывают, что примерно 15 декабря российские войска достигли незначительного успеха к северу от Первомайского (примерно 10 км к юго-западу от Авдеевки). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 19 декабря, показывают, что российские войска также незначительно продвинулись в районе карьера к юго-западу от Авдеевки.
Российские войска незначительно продвинулись на юго-запад от города Донецк. На видео с геолокацией, опубликованном 19 декабря, видно, что российские войска достигли небольшого успеха вдоль улицы Центральной на восточной окраине Новомихайловки.
Геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря, показывают, что российская линия фронта расположена дальше к востоку от Новопрокоповки (непосредственно к югу от Роботино), чем предполагалось ранее, хотя это продвижение, вероятно, не является результатом российской контратаки и вряд ли было сделано за последние 24 часа. Возможно, украинские силы отошли на более пригодные для обороны позиции ближе к Роботино.
Российские и украинские войска ведут позиционные бои на левом берегу Днепра в Херсонской области. Сообщается, что украинские войска сохранили свои позиции в Крынках на восточном берегу, несмотря на контратаки России в этом районе.
Ключевые выводы ISW за 19 декабря
- Президент России Владимир Путин все чаще обращается к псевдоисторической риторике Кремля до вторжения, чтобы выставить себя современным русским царем и представить вторжение в Украину как исторически оправданное имперское завоевание.
- Министр обороны России Сергей Шойгу заявил во время коллегии Минобороны России 19 декабря, что в 2024 году приоритетом для Минобороны России будет продолжение войны в Украине и подготовка вновь сформированных частей и соединений, а также подтвердил угрозы в адрес Финляндии и более широкого альянса НАТО.
- Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря дал итоговую пресс-конференцию, во время которой прокомментировал дальнейшее нежелание России вести переговоры, свою уверенность в будущей западной помощи, украинское внутреннее производство оружия и возможную будущую мобилизацию в Украине.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил российско-китайское экономическое сотрудничество и двусторонние отношения с премьер-министром Китая Ли Куангом в Пекине 19 декабря.
- Российские войска осуществили подтвержденные продвижения на северо-восток от Купянска, на север от Бахмута и на юго-запад от Авдеевки, а также продолжили позиционные бои вдоль всей линии соприкосновения.
- Министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии Министерства обороны 19 декабря заявил, что до конца 2024 года российская армия намерена набрать до 745 000 военнослужащих по контракту.
- Российские власти продолжили попытки использовать призыв на военную службу в оккупированной Украине для увеличения численности вооруженных сил и легитимизации незаконной аннексии Крыма.