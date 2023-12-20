Курс валют НБУ на 20 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 20 декабря 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 19 декабря, вырос на 13 коп до 37.32 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 33 коп до 40.92 за 1 евро.
Рубль подорожал на 3 коп до 4.13 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов повысился на 44 коп до 47.53 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 43.22 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 9 коп до 9.43 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.320500
|EUR
|Евро
|40.921900
|RUB
|Рубль
|0.412990
|GBP
|Фунт стерлингов
|47.529500
|CHF
|Швейцарский франк
|43.222500
|PLN
|Польский злотый
|9.434600