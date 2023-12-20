Курс валют НБУ на 20 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 20 декабря 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 19 декабря, вырос на 13 коп до 37.32 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 33 коп до 40.92 за 1 евро.

Рубль подорожал на 3 коп до 4.13 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов повысился на 44 коп до 47.53 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 43.22 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 9 коп до 9.43 за 1 польский злотый.