Россияне атаковали "Шахедами", ПВО сбила 18 беспилотников - Воздушные силы
В ночь на 20 декабря российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили 18 "Шахедов".
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Ударные беспилотники россияне запустили из оккупированного Крыма – районов Чауда и Балаклава.
"Всего зафиксированы пуски 19 шахедов, 18 из которых уничтожены силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской областей", – говорится в сообщении.
Также оккупационные войска нанесли удар по Харьковщине двумя зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300, которые были запущены из Белгородской области РФ. Предварительно без пострадавших.