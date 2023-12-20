Генштаб: Оккупанты пытались выбить ВСУ из левобережной Херсонщины

Российские оккупанты пытались штурмовать позиции Сил обороны Украины на левом берегу Херсонской области, чтобы выбить украинских военных с занимаемых позиций.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 20 декабря.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" В Генштабе отмечают, что ВСУ "продолжают меры по расширению плацдарма" на Херсонском направлении.

"Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил 8 попыток штурмовых действий. Получил достойный отпор и с потерями отступил" , – говорится в своде.

Также украинские военные ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Генштаб отмечает низкое качество снарядов из КНДР, которые могут разрываться прямо в стволах пушек и минометов.

"Учитывая недостаточное количество боеприпасов собственного производства, российские оккупационные войска вынуждены использовать поставляемые из Северной Кореи артиллерийские и минометные заряды низкого качества.

Из-за неудовлетворительного состояния таких боеприпасов фиксируются нередкие случаи их разрыва прямо в стволах пушек и минометов оккупантов, что приводит к потерям вооружения и личному составу захватчиков. В частности, такие случаи зафиксированы в группировке войск "Днепр", где командующим является генерал Теплинский" , - говорится в сообщении.

Какая ситуация по другим направлениям

За прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 26 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили: Синьковка Харьковской области; Новолюбовка Луганской области и Малая Токмачка, Роботино Запорожской области. Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага вблизи Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 12 атак противника возле Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, отражены 26 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 13 атак противника.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника западнее Новопокровки и Роботиного Запорожской области.

В то же время на Мелитопольском направлении наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.