Россия за сутки потеряла около 900 военных и 16 артсистем – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 890 военных, 16 танков, 23 бронемашины, 16 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 20.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 349190 (+890) человек,
- танков – 5814 (+16) ед,
- боевых бронированных машин – 10794 (+23) ед,
- артиллерийских систем – 8206 (+16) ед,
- РСЗО – 928 (+2) ед,
- средств ПВО – 611 (+0) ед,
- самолетов – 324 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6316 (+17),
- крылатых ракет – 1612 (+1),
- кораблей /катеров - 22 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10871 (+29) ед,
- специальной техники – 1203 (+3)