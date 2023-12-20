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Россия за сутки потеряла около 900 военных и 16 артсистем – Генштаб

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 890 военных, 16 танков, 23 бронемашины, 16 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 20.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 349190 (+890) человек,
  • танков – 5814 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин – 10794 (+23) ед,
  • артиллерийских систем – 8206 (+16) ед,
  • РСЗО – 928 (+2) ед,
  • средств ПВО – 611 (+0) ед,
  • самолетов – 324 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6316 (+17),
  • крылатых ракет – 1612 (+1),
  • кораблей /катеров - 22 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10871 (+29) ед,
  • специальной техники – 1203 (+3)

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