В "Киевстаре" снова перебои: в ряде городов не работает связь

Проблемы со связью снова наблюдаются в "Киевстаре" утром 20 декабря. Пользователи жалуются на отсутствие связи. В компании заявили, что "специалисты работают над возобновлением сервисов".

О проблемах связи пишут абоненты мобильного оператора в комментариях под сообщениями на странице "Киевстар" в Facebook.

Об отсутствии мобильной связи пишут пользователи из разных регионов, в частности, из Львова, Николаева и Киевской области. Также абоненты не могут проверить счет, набрав комбинацию. Кроме того, есть жалобы об отсутствии домашнего интернета и проблемах работы приложения "Мой Киевстар".

В компании заявили, что знают о "сложностях с голосовой связью и работой мобильного приложения" в ряде городов на западе и юге Украины.