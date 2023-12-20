В "Киевстаре" снова перебои: в ряде городов не работает связь
Проблемы со связью снова наблюдаются в "Киевстаре" утром 20 декабря. Пользователи жалуются на отсутствие связи. В компании заявили, что "специалисты работают над возобновлением сервисов".
О проблемах связи пишут абоненты мобильного оператора в комментариях под сообщениями на странице "Киевстар" в Facebook.
Об отсутствии мобильной связи пишут пользователи из разных регионов, в частности, из Львова, Николаева и Киевской области. Также абоненты не могут проверить счет, набрав комбинацию. Кроме того, есть жалобы об отсутствии домашнего интернета и проблемах работы приложения "Мой Киевстар".
В компании заявили, что знают о "сложностях с голосовой связью и работой мобильного приложения" в ряде городов на западе и юге Украины.
"Специалисты компании работают над восстановлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее", – отметили в Киевстаре.