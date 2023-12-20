В Госдепе прокомментировали слова Зеленского о помощи США
Исполнительные власти США дали понять, что поддерживают Украину, но решение должен принимать Конгресс. Законодатели должны определяться, поскольку украинцев ждет тяжелая зима. Об этом заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Спикер прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который выразил уверенность в поддержке Украины со стороны США.
"Мы (исполнительная власть) абсолютно поддерживаем Украину. Мы абсолютно готовы поддержать дополнительное финансирование для Украины. У нас остался один пакет, который мы можем предоставить Украине в этом году, и после этого мы исчерпаем наши возможности предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности, поэтому я думаю, что это вопрос в Конгресс США", - сказал он.
Миллер подчеркнул, что Конгресс должен определиться по Украине до конца года, поскольку впереди тяжелый зимний период.
"Мы хотим, чтобы он (запрос президента США, - ред.) был принят до конца этого года. Это остается нашей целью и нашим приоритетом. Конгрессу придется решить, собираются ли они поддерживать Украину и предоставлять финансирование, необходимое для противостояния российскому вторжению, поскольку мы вступаем в зиму, которая, как мы ожидаем, будет очень тяжелой, или они не планируют это делать", - заявил спикер.
По словам Миллера, у администрации президента Джо Байдена нет альтернативного плана, чтобы обеспечить помощь Украине. Он подчеркнул, что источники финансирования иссякнут в течение нескольких следующих недель, поэтому "нам нужно, чтобы Конгресс действовал".
Что сказал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря дал большую пресс-конференцию, на которой прокомментировал вопросы финансирования помощи Украине со стороны США. Глава государства выразил уверенность, что США не изменят Украине, а финансирование помощи будет принято.
"Что касается финансовой помощи. Работаем очень сильно над этим. Я уверен, что США нам не предадут и то, о чем мы договорились в США, будет выполнено в полном объеме", - сказал Зеленский.