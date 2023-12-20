ГНСУ: Более 5000 грузовиков в очередях на въезд в Украину

По состоянию на утро 20 декабря заблокированными для украинских грузовиков остаются 4 пункта пропуска на границе с Польшей, в очередях на въезд в страну находятся примерно 5220 грузовиков. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

"По информации польских пограничников, в очередях в сторону Украины на 4 заблокированных направлениях по состоянию на утро находится 3600 грузовиков: Шегини - 1000, Рава-Русская - 600, Краковец - 500, Ягодин (движение заблокировано 18 декабря после 15 часов по киевскому времени) - 1500 грузовых транспортных средств" , – сообщил спикер.

Что касается других направлений, по словам Демченко, со стороны Словакии по состоянию на утро среды в сторону Украины на направлении пункта пропуска "Ужгород" ожидало проезда 570 грузовиков. Как известно, там временно прекращено блокирование движения грузовых транспортных средств, следующих из Украины. В еЧерге на выезд из Украины на утро зарегистрировано 700 грузовиков.

В направлении Венгрии движение идет, но очереди присутствуют. По состоянию на утро 20 декабря в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Тиса" ожидало проезда 250 грузовиков.

На румынском направлении по состоянию на утро в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Порубное" ожидало проезда 800 грузовиков.