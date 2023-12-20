США подняли авиацию после запуска КНДР баллистической ракеты

Американский стратегический бомбардировщик B-1B принял участие в совместных учениях Воздушных сил США, Южной Кореи и Японии вблизи корейского полуострова в среду после запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает Укринформ.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS), трехсторонние учения прошли над водами к востоку от южного острова Чеджу.

Южнокорейские истребители F-15K, американские F-16 и японские истребители F-2 также участвовали в этих учениях, однако количество развернутых бомбардировщиков типа B-1B не уточняется.

"Эти учения были запланированы для укрепления возможностей трех стран реагировать на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи, включая запуск твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет, и чтобы продемонстрировать твердую решительность относительно совместного ответа" , — говорится в заявлении JCS.

В понедельник Северная Корея заявила, что провела успешное испытание своей новейшей твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты большой дальности Hwasong-18.