Украине нужно на 4 млрд долларов меньше помощи – Минфин

Украина пересмотрела потребность во внешнем финансировании на 2024 год. По последней оценке Министерства финансов, государству нужно не $41 млрд, как считалось ранее, а $37,3 млрд. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Лига.Финансы.

"Потребность во внешнем финансировании на 2024 год удалось уменьшить с $41 млрд благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер. Сокращены все капитальные расходы госбюджета.

В 2024 году ключевыми задачами являются военная кампания и социальная поддержка. И если оборона и безопасность финансируются исключительно за счет внутренних доходов бюджета, то для обеспечения потребностей социальной сферы мы рассчитываем на помощь международных партнеров" , — сказал Марченко во время онлайн-выступления на встрече финансового блока Большой семерки (G7).

Эту сумму верифицировали эксперты Международного валютного фонда.

За 2023 год Министерству финансов Украины удалось привлечь уже более $39 млрд внешнего финансирования. За последние дни года помощь доноров должна составить около $42,3 млрд.

Пока оба основных донора Украины – Евросоюз и США – не утвердили финансовую помощь Украине на 2024 год. Лидеры Евросоюза собираются сделать это 1 февраля, а в американском Конгрессе этот вопрос пока не имеет поддержки.