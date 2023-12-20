Большинство украинцев за скорейшее наказание коррупционеров – опрос

Большинство украинцев хотят как можно более быстрого наказания коррупционеров, даже если это будет с нарушением законов.﻿ Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 29 ноября − 9 декабря, сообщает Украинская правда.

"Более половины украинцев − 55% − хотят как можно более быстрого наказания коррупционеров, даже если это будет через нарушение законов. Другого мнения, что надо наказывать по закону, даже если это займет много времени, придерживаются 42% украинцев. Остальные 3% не определились со своим взглядом" , – отмечают социологи.

Социологи пришли к выводу, что чем меньше респонденты доверяют судам, тем больше они хотят наказывать как можно быстрее даже с нарушением закона. Так, среди респондентов, которые доверяют судам, 41% говорят о необходимости как можно более быстрого наказания. В то же время среди респондентов, которые не доверяют судам, таких уже 63%. Подобная тенденция прослеживается и относительно доверия к полиции, говорят в КМИС.

Противоположной является тенденция в случае доверия к президенту. В этом случае больше настаивают на более быстром наказании те, кто доверяют Владимиру Зеленскому.

Социологи объясняют, что опросы КМИС и других компаний показывают, что после широкомасштабной войны коррупция для украинцев является проблемой №1.

В период до вторжения (а именно − в октябре 2020 года) КМИС задавал вопрос о механизме наказания политиков. Тогда 67% респондентов ответили, что "определенных политиков нужно долго и тщательно судить по законам, даже если это займет много времени". В то же время более радикальный взгляд ("большинство политиков заслужили народную расправу, даже если это незаконно") имели 25%.

Социологи говорят, что в декабре они адаптировали вопрос под текущий контекст борьбы с коррупцией.

Исследование проходило с 29 ноября по 9 декабря. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 031 респондента в возрасте от 18 лет. В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% − для показателей, близких к 10%, 1,5% − для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется некоторое систематическое отклонение. Но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.