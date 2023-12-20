В Ужгородском городском совете проводят обыски – источники

В городской совет Ужгорода сегодня, 20 декабря, правоохранители пришли с обысками. Они связаны с хищением средств из местного бюджета, пишет Юлия Акимова, РБК-Украина.

По данным источников, продолжаются обыски в Ужгородском городском совете и по месту жительства фигурантов.

"Дело касается хищения средств из местного бюджета через КДЭП и Департамент инфраструктуры" , - рассказали изданию источники.

Отметим, что местные СМИ, в частности "Закарпатье онлайн", также пишут, что обыски проводятся в рамках начатого уголовного производства по некоторым должностным лицам городского совета.

Напомним, что в ноябре этого года правоохранители проводили ряд обысков в помещениях Ужгородского городского совета. Они проверяли основания и обстоятельства пересечения границы местными депутатами во время действия военного положения.

До этого Служба безопасности Украины проводила обыски в городском совете и кабинете мэра Ужгорода Богдана Андреева. И эти мероприятия также были связаны со злоупотреблениями отдельных депутатов и госслужащих по пересечению границы.