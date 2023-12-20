Личные санкции ЕС в отношении россиян могут действовать и после смерти – СМИ

В ЕС приняли решение, которое потенциально позволяет сохранять санкции против граждан России в соответствующих списках и после их смерти. Об этом говорится в материале EUObserver, сообщает Европейская правда.

Уже десятки российских олигархов, попавших под санкции, пытаются обжаловать это в судах, а открытый лоббизм по этому вопросу сейчас незаконен.

Более того, по решению, принятому в понедельник, теперь даже смерть подсанкционного лица не обязательно означает автоматическое вычеркивание из санкционного списка и размораживание активов.

Совет ЕС сможет сохранить санкции в отношении умершего лица, если посчитает, что эти активы в случае размораживания могут быть использованы для финансирования войны России против Украины – из соображений, что в российских реалиях они окажутся почти в тех же руках.

"Этот шаг был необходим, потому что автоматическая система изъятия умерших из списков, которая действовала до сих пор, была предметом беспокойства" , – прокомментировал изданию дипломат ЕС на условиях анонимности.