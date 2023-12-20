Зеленский назначил нового представителя в парламенте

Президент Владимир Зеленский назначил Галину Михайлюк своим представителем в Верховной Раде. Об этом говорится в указе президента №823/2023, сообщает Украинская правда.

"Назначить Михайлюк Галину Олеговну Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)" , – говорится в указе.

Напомним, 7 декабря Зеленский подписал указ об освобождении Вениславского от исполнения обязанностей представителя президента в Верховной Раде Украины. Причины этого решения глава государства не разъяснил.

Накануне Вениславский высказывал мнение, что пребывание депутата от "Слуги народа" Марьяны Безуглой в комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки является угрозой национальной безопасности. Это произошло после скандала с ее обвинениями в сторону главкома Валерия Залужного.

Сам Вениславский назвал причиной своего увольнения с должности представителя президента в Верховной Раде высокую занятость военными проектами.