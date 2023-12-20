Более 70% украинцев против отставки Залужного – опросы

Подавляющее большинство украинцев – 72% – отнеслись бы негативно к отставке главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.﻿﻿ Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 4-10 декабря 2023 года Киевским международным институтом социологии (КМИС), сообщает Украинская правда.

В общем, в то, что между президентом Владимиром Зеленским и Залужным могут быть определенные разногласия или трения, верят 43% украинцев. Впрочем, из них только 8% считают, что ситуация очень серьезная, а остальные 35% считают эти недоразумения не очень серьезными. Вообще не считают, что есть определенный конфликт - 39%, а 18% не смогли определиться со своим мнением.

Подавляющее большинство респондентов - 72% - негативно отнеслись бы к отставке Залужного. Лишь 2% респондентов отнеслись к этому положительно. Еще 21% имеют нейтральное восприятие этого, а 5% не смогли сформулировать свое мнение.

Ранее на этой неделе КМИС публиковал результаты опроса, согласно которому в Украине сохраняется абсолютное доверие к ВСУ - 96% (ровно столько же было в декабре 2022 года). Также был вопрос о доверии главнокомандующему Залужному, которому доверяют 88%.

В другой части опроса (другой выборке респондентов) одновременно задавался вопрос "Насколько вы доверяете или не доверяете следующим украинским публичным деятелям? Если Вы не знаете его или ее, так и скажите" (с несколько иной шкалой, чем упомянутый выше опрос о доверии институтам).

В перечне фамилий также были Валерий Залужный, Кирилл Буданов и Александр Сырский (однако без описания их должностей или рода деятельности, то есть только имя и фамилия).

Все три указанных военных командующих пользуются высоким доверием населения, а разница в долях доверия является в большей степени следствием разного уровня осведомленности о них. Так, среди всех респондентов 92% доверяют Залужному, 60% - Буданову (но 18% не знают его), 33% - Сырскому (но 48% не знают его).

В пересчете на тех, кто знает этих командующих, 94% доверяют Залужному, 73% доверяют Буданову и 63% доверяют Сырскому. В то же время уровень недоверия среди тех, кто их знает, составляет 5% для Залужного, 24% - для Буданова, 29% - для Сырского.

В течение 4-10 декабря 2023 года КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус", к которому были добавлены вопросы о доверии военным командующим и о возможной отставке Залужного.

Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) было опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года).

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

Социологи отмечают, что формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. КМИС ранее приводил факторы, которые могут влиять на качество результатов в условиях "военного времени".