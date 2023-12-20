В Украине почти 200 тысяч должников по алиментам – "Опендатабот"
Почти 200 тысяч должников по алиментам зафиксировано в Украине на начало декабря 2023 года. Данные Единого реестра должников проанализировала платформа открытых данных "Опендатабот", сообщает Экономическая правда.
Так, по состоянию на 15 декабря 2023 года в реестре насчитывалось 192 150 должников по алиментам.
За неполных два года большой войны в Единый реестр должников добавилось около 11 847 новых должников.
Пик новых должников по выплате алиментов пришелся на январь 2023 года - тогда в перечень добавилось сразу 1 258 должников за месяц.
Подавляющее большинство должников по алиментам - более 91% - это мужчины. Доля женщин с задолженностью по алиментам составляет 8%.
В целом, на 192 150 должников приходится 203 548 исполнительных производств. Это означает, что 6% должников имеют несколько долгов, которые накопились за разные годы или касаются разных детей.