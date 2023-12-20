В "Укрэнерго" рассказали об обесточениях и ремонте энергоблоков

По состоянию на утро среды из-за непогоды обесточен 21 населенный пункт в Днепропетровской области. Все еще сложная ситуация в Донецкой области - на утро в области остается обесточенными более 60 населенных пунктов.﻿ Об этом заявили в "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

Также продолжаются работы по восстановлению энергопитания потребителей в Харьковской области, добавили в компании.

Из-за технических повреждений обесточены потребители во Львовской области.

В то же время из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 442 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

При этом потребление электроэнергии снижается из-за потепления.

Так, 19 декабря среднесуточная температура была на 0,5°C выше, чем в начале недели 18 декабря (4,7°C против 4,2°C). Максимальный суточный уровень потребления 19 декабря был утром, его показатель был на 3% ниже, чем 18 декабря.

"Несмотря на ощутимое потепление общий уровень потребления остается высоким. Это характерно для зимнего периода, но все же создает дополнительную нагрузку на энергосистему. Поэтому все еще очень важно сейчас потреблять электроэнергию экономно" , - заявили в "Укрэнерго".

Также в компании сообщили, что на тепловых электростанциях в течение суток вышли в аварийный ремонт 4 блока. Включены после ремонта 2 блока.

В восточном регионе вышла в аварийный ремонт одна из теплоэлектроцентралей. Однако пока электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

Экспорт электроэнергии в среду отсутствует. Импорт осуществляется в течение почти всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем 3 981 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 468 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.