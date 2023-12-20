В Запорожской области военком помог избежать мобилизации 300 мужчинам – ГБР

Работники Государственного бюро расследований разоблачили схему уклонения от мобилизации, которую организовал руководитель одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Запорожья, сообщает Украинская правда.

"Руководитель районного ТЦК и СП и трое его подчиненных предоставляли военнообязанным полный "пакет услуг" для освобождения от военной службы. Уклонистов регистрировали в том же районе города, где расположен военкомат, затем их ставили на учет и предоставляли сфальсифицированные медицинские документы для прохождения ВВК с последующим освобождением от военной службы.

По оперативным данным, таким образом за период 2022-2023 годов уклонились от мобилизации более 300 человек. Ориентировочная стоимость "услуги" дельцов составляла 2-3 тысячи долларов США на одного человека" , – заявили в ГБР.

Работники ГБР провели обыски по местам жительства и работы должностных лиц этого районного ТЦК и СП.

Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают полный круг вовлеченных лиц.

Уголовное производство ведется по статьям уклонение от призыва на военную службу по мобилизации и уклонение от военной службы в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ст. 336, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Запорожская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.