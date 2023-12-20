В КГГА назвали основную версию аварии тоннеля метро
Директор киевского Дептранса Руслан Кандибор сказал, что основной версией аварии тоннеля возле станции метро "Демиевская" считают ошибки при строительстве. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, сообщает Лига.Бизнес.
"По предварительным выводам, при строительстве тоннеля были допущены технические ошибки, так как спустя три месяца после открытия станций между "Демиевской" и "Лыбидской" произошла течь воды с выносом песка", — рассказал чиновник.
В течение следующих 12 лет работники метрополитена постоянно занимались герметизацией и наблюдали за щелями.
"В ноябре 2023 года появились значительные течи с выносом породы через щели, то есть произошел прогресс трещин. Департамент привлек государственный НИИ строительных конструкций для выяснения причин возникновения ситуации и получил выводы о том, что есть угроза разрушения тоннеля", — рассказал он.
По словам Кандибора, негативного сценария удалось избежать благодаря остановке движения поездов и ограничению движения на прилегающей проезжей части Демиевской площади.
"Угрозы для разрушения капитальных сооружений из-за просадки почвы нет. Вокруг лишь временные сооружения, которые будут демонтированы для проведения соответствующих работ", — сказал он.
На ремонт участка, как и ожидалось, понадобится до полугода.