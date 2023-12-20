В КГГА назвали основную версию аварии тоннеля метро

Директор киевского Дептранса Руслан Кандибор сказал, что основной версией аварии тоннеля возле станции метро "Демиевская" считают ошибки при строительстве. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, сообщает Лига.Бизнес.

"По предварительным выводам, при строительстве тоннеля были допущены технические ошибки, так как спустя три месяца после открытия станций между "Демиевской" и "Лыбидской" произошла течь воды с выносом песка" , — рассказал чиновник.

В течение следующих 12 лет работники метрополитена постоянно занимались герметизацией и наблюдали за щелями.

"В ноябре 2023 года появились значительные течи с выносом породы через щели, то есть произошел прогресс трещин. Департамент привлек государственный НИИ строительных конструкций для выяснения причин возникновения ситуации и получил выводы о том, что есть угроза разрушения тоннеля" , — рассказал он.

По словам Кандибора, негативного сценария удалось избежать благодаря остановке движения поездов и ограничению движения на прилегающей проезжей части Демиевской площади.

"Угрозы для разрушения капитальных сооружений из-за просадки почвы нет. Вокруг лишь временные сооружения, которые будут демонтированы для проведения соответствующих работ" , — сказал он.

На ремонт участка, как и ожидалось, понадобится до полугода.