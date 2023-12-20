Украина в 2024 году планирует изготовить тысячи ударных беспилотников – Камышин

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что в Украине в следующем году планируют изготовить 1 миллион FPV дронов, более 10 тысяч ударных дронов средней дальности полета и более тысячи дронов с дальностью от 1 000 км, сообщает Украинская правда.

"Вчера на итоговой пресс-конференции мой президент пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион дронов. И это речь только о FPV дронах. Уже в декабре мы производим более 50 тысяч FPV дронов.

Кроме FPV дронов мы уже способны произвести в следующем году более 10 тысяч ударных дронов средней дальности (сотни км), и 1000+ дронов с дальностью за 1000 км" , – заявил Камышин.

Министр добавил, что "все производственные возможности готовы".

Уже начинается "контрактация на 2024 год".