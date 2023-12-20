В Раде появился новый нардеп

В Верховной Раде принял присягу народного депутата Михаил Соколов и вошел во фракцию "Батькивщина".﻿﻿ Об этом заявила народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, сообщает Украинская правда.

"Михаил Соколов принял присягу народного депутата Украины. Он вошел в парламент вместо депутата Данилова, который досрочно сложил мандат. Депутат Соколов вошел во фракцию "Батькивщина" , – сообщила Геращенко.

Данилов был народным депутатом трех созывов от "Батькивщины". В 2019 году он прошел в Раду по общему округу, поэтому вместо него зайдет следующий коллега по списку. По данным СМИ Соколов до 2019 года возглавлял Николаевскую областную организацию партии "Батькивщина".