"Киевстар" заявил об устранении проблем со связью

В "Киевстар" заявляют, что устранили проблемы со связью и мобильным интернетом, которые возникли утром, 20 декабря.﻿ Такое сообщение мобильный оператор разослал по состоянию на 13:00, сообщает Экономическая правда.

"Специалисты "Киевстар" устранили сложности со связью, которые возникли утром 20 декабря в ряде городов на Западе и Юге Украины. Сейчас сервисы работают в обычном режиме" , - говорится в сообщении.

Причины сбоя в компании не сообщают.

Отмечается, что сеть Киевстара завершает стабилизацию после самой масштабной в своей истории хакерской атаки.

Также сообщается, что услуга LTE в Украине и в международном роуминге работает без ограничения скорости.

В ближайшее время компания сообщит о начислении бонусов и компенсаций абонентам, которые не могли пользоваться услугами связи из-за хакерской атаки.

Напомним, утром 20 декабря "Киевстар" заявил о сложностях с голосовой связью и работой мобильного приложения "Мой Киевстар" в ряде городов на западе и юге Украины.