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Ротации в группе "За Будущее": Балога вышел, Торохтий присоединился

Ротации в группе "За Будущее": Балога вышел, Торохтий присоединился
Фото: rada.gov.ua

Народный депутат Виктор Балога вышел из депутатской группы "За майбутнє", а внефракционный нардеп Богдан Торохтий вошел в нее.﻿﻿ Об этом заявила сопредседатель фракции "Евросолидарность" Ирина Геращенко, сообщает Украинская правда.

"Бывший слуга Богдан Торохтий вошел в группу "За майбутнє", спасая ее от распада".

Напомним, ранее журналисты зафиксировали, как народный депутат Богдан Торохтий использует приобретенный в марте 2023 года Mercedes-Benz EQS, и нашли доказательства выезда на море за границу во время военного положения.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал исключение из фракции Торохтия. 10 августа 2023 года Торохтий стал внефракционным.

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