Производитель шин Bridgestone продаст свой завод в РФ

Японский производитель шин Bridgestone Corp. договорился о продаже своего завода в российском городе Ульяновск, сообщает Лига.Бизнес.

Компания присутствовала на российском рынке с 1998 года. В начале 2022 года она остановила производство шин в России и заморозила новые инвестиции из-за ее полномасштабной агрессии против Украины.

Покупателем российских активов Bridgestone станет российский холдинг S8 Capital бизнесмена Армена Саркисяна, ранее выкупившего активы Continental и Cordiant. S8 Capital также стал новым владельцем активов, принадлежавших производителям лифтов Otis и Kone, а также немецкой группы Bosch.