Производитель шин Bridgestone продаст свой завод в РФ
Японский производитель шин Bridgestone Corp. договорился о продаже своего завода в российском городе Ульяновск, сообщает Лига.Бизнес.
Компания присутствовала на российском рынке с 1998 года. В начале 2022 года она остановила производство шин в России и заморозила новые инвестиции из-за ее полномасштабной агрессии против Украины.
Покупателем российских активов Bridgestone станет российский холдинг S8 Capital бизнесмена Армена Саркисяна, ранее выкупившего активы Continental и Cordiant. S8 Capital также стал новым владельцем активов, принадлежавших производителям лифтов Otis и Kone, а также немецкой группы Bosch.
"Соглашение предусматривает шинный завод в Ульяновске и торговый офис в Москве. Влияние продажи активов на прогноз консолидированных результатов компании за 2023 год будет незначительным", – говорится в заявлении Bridgestone.