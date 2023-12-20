"Новая почта" на рождественско-новогодние праздники изменит график

В течение рождественско-новогодних праздников, а также 1 января 2024 года отделения "Новой почты" будут иметь определенные особенности работы, сообщает Экономическая правда.

В день празднования Рождества, которое в этом году официально перенесено на 25 декабря, большинство отделений "Новой почты" будут работать по обычному графику.

Накануне празднования Нового года, 31 декабря, большинство отделений будет работать по сокращенному графику – с 9:00 до 17:00.

1 января "Новая почта" сделала для своих работников – выходным днем.

В то же время некоторые отделения будут иметь индивидуальный график. Проверить точный график работы своего отделения можно, загрузив файл по ссылке﻿.