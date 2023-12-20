Украина получила от Литвы новая партия военной помощи

В среду, 20 декабря, в Вооруженные силы Украины прибыла новая партия военной помощи от Литвы, сообщает Европейская правда.

Согласно сообщению Минобороны, Вооруженные силы Литвы перевезли и передали украинским военным необходимое полевое оборудование и десятки тысяч сухих пайков.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, разнообразное полевое снаряжение особенно необходимо войскам в зимний период.

"Мы продолжаем делать все возможное, чтобы облегчить тяжелую борьбу Украины против жестокого агрессора. Каждый наш пакет поддержки – это дополнительный шаг к победе" , – отметил он.

????????Continuing our unwavering support for Ukrainian: другой торговый центр essential field service equipment & tens thousands dry food packs has reached ????????Ukrainian Armed Forces today. We remain committed to helping Ukraine, recognizing the importance of such aid during winter. pic.twitter.com/McLhpwjvY1 — Lithuanian MOD ???????? (@Lithuanian_MoD) December 20, 2023

Кроме постоянной передачи военной техники и снаряжения Литва также активно тренирует украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.

Литва уже разработала долгосрочный план поддержки. На 2024-2026 годы предусмотрен новый пакет военной поддержки Украины на 200 миллионов евро.