Украина получила от Литвы новая партия военной помощи
В среду, 20 декабря, в Вооруженные силы Украины прибыла новая партия военной помощи от Литвы, сообщает Европейская правда.
Согласно сообщению Минобороны, Вооруженные силы Литвы перевезли и передали украинским военным необходимое полевое оборудование и десятки тысяч сухих пайков.
По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, разнообразное полевое снаряжение особенно необходимо войскам в зимний период.
"Мы продолжаем делать все возможное, чтобы облегчить тяжелую борьбу Украины против жестокого агрессора. Каждый наш пакет поддержки – это дополнительный шаг к победе", – отметил он.
Кроме постоянной передачи военной техники и снаряжения Литва также активно тренирует украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.
Литва уже разработала долгосрочный план поддержки. На 2024-2026 годы предусмотрен новый пакет военной поддержки Украины на 200 миллионов евро.