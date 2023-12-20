Минфин: Украина получила 150 млн евро безвозвратной помощи от Евросоюза
Украина получила 150 млн евро финансовой помощи на безвозвратной основе от ЕС. Денежные средства являются частью соглашения финансирования программы "Поддержка быстрого восстановления Украины (Контракт по развитию государства и усилению устойчивости)", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Как рассказал министр финансов Сергей Марченко, грантовое финансирование поможет восстановлению критически важных объектов, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ, в том числе транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов и услуг, социальной инфраструктуры и жилых помещений.
По данным Минфина, второй транш в размере 100 млн евро ожидается уже в первом квартале 2024 года. Средства будут направлены как на финансирование мер по восстановлению, так и на поддержку малых фермерских хозяйств и других представителей сельского хозяйства.
За 2023 год Украина уже получила 39 млрд долларов внешнего финансирования. К концу текущего года помощь доноров составит около 42,3 млрд долларов.
Средства в основном выделялись ЕС, который предоставит 18 млрд евро долгосрочных кредитов на льготных и грантовых средств от США (более 10 млрд долларов).