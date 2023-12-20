В Украине начали серийно производить беспилотник Cobra

Дрон "Cobra", над которым работала команда разработчиков из Кривого Рога, теперь изготавливают серийно.﻿﻿ Об этом заявили в "Армии дронов", сообщает Украинская правда.

"Главная идея проекта заключается в уменьшении количества людей, которые рискуют своей жизнью. То есть заменить их роботами, дронами" , – рассказали разработчики.

Как сообщается, себестоимость "Кобры" составляет около $2000, что дешевле зарубежных или украинских аналогов. Для удешевления производства разработчики решили использовать металл, а не композитные материалы.

Этот дрон имеет дальность полета 300 км и грузоподъемность 15 кг.