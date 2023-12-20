Рада освободила от налогов ввоз радиолокационных комплексов для ВСУ

Верховная Рада приняла законопроекты, по которым от НДС и пошлины освобождается ввоз в Украину радиолокационных комплексов для нужд безопасности и обороны.

Об этом сообщил нардеп, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Законопроекты поддержали 323 народных депутата.