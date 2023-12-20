Рада освободила от налогов ввоз радиолокационных комплексов для ВСУ
Верховная Рада приняла законопроекты, по которым от НДС и пошлины освобождается ввоз в Украину радиолокационных комплексов для нужд безопасности и обороны.
Об этом сообщил нардеп, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
Законопроекты поддержали 323 народных депутата.
"Парламент поддержал сразу за основу и в целом законопроект №10341 и №10342 по освобождению от НДС и пошлины ввоза в Украину РЭБов, радиолокационных комплексов для армии", - сообщил Железняк.