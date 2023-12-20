Литва, Латвия и Эстония будут координировать соблюдение санкций против РФ

Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии в среду подписали совместную декларацию о едином региональном применении санкций Европейского Союза против России и Беларуси, чтобы уменьшить риски обхода ограничений, сообщает Европейская правда.

В декларации отмечается, что устранение лазеек и обеспечение эффективного применения санкций ЕС имеют решающее значение для усиления влияния санкций и подрыва способности России продолжать агрессивную войну.

Поэтому три государства обязались обеспечить унифицированный таможенный контроль и обмен информацией, а соответствующие органы власти стран Балтии должны принять региональный подход не позднее 31 января 2024 года.

Согласно декларации, таможенные органы трех стран согласятся применять совместные методы расследования после выявления необоснованных путей перемещения товаров. Они будут требовать дополнительных документов по транзиту или конечному использованию товаров, дополнительных деклараций производителей и экспортеров, чтобы уменьшить риск обхода санкций.

Стороны также договорились призвать другие приграничные страны принять единый региональный подход к санкциям ЕС.

В декларации отмечается, что для стран Балтии чрезвычайно важно действовать вместе, чтобы обеспечить строгое и одинаковое применение санкций.

Литва, Латвия и Эстония, поддерживая единое применение санкций ЕС на уровне Европейского Союза, соглашаются, что, принимая во внимание уникальное географическое положение стран Балтии, необходимо немедленно принять региональный подход в реализации санкций.