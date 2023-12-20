УЗ приостановила движение поездов на Перемышль из-за аварии в Польше

"Укрзализныця" сообщает о задержке по меньшей мере двух украинских поездов в направлении польского Перемышля из-за схода с рельсов грузового поезда в Польше, сообщает Экономическая правда.

Соответствующее предупреждение "Укрзализныци" обнародовано в 15:26.

Отмечается, что задержка поездов составит ориентировочно два часа.

"Из-за схода грузового поезда в Польше движение поездов по ст. Медика (перемышльское направление) приостановлено ориентировочно на два часа" , - говорится в сообщении.

Это означает задержку по меньшей мере двух украинских поездов:

31 Запорожье - Перемышль;

74 Перемышль - Харьков.

"Укрзализныця" также просит пассажиров харьковского поезда информировать поездную бригаду или онлайн-поддержку компании о необходимости стыковки с другими поездами по территории Украины.