В Минобороны Эстонии рассказали, как Украина может победить Россию

Украина сможет победить Россию в войне, поскольку западные страны, являющиеся союзниками Украины, имеют преимущество над РФ, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в стратегии Министерства обороны Эстонии со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что Россия создает негативный информационный фон, в частности, убеждает всех в бесконечности своих ресурсов для уничтожения Украины. Однако это не так.

"Победа Украины и поражение России в этой войне достижима. На самом деле эту войну можно выиграть в течение следующих трех лет или менее, регулируя и увеличивая производство военной продукции евроатлантического сообщества и помощь Украине и навязывая перспективу невыносимого уровня истощения России. Обновленная ​​стратегия обеспечения Вооруженных сил Украины необходимой подготовкой и военным оснащением создаст условия для поражения российской империалистической теории победы. Благодаря великолепному боевому духу Украины и несравнимым военно-технологическим преимуществам и ресурсам трансатлантического сообщества, победа Украины будет стоить незначительную цену по сравнению с альтернативными последствиями" , — говорится в стратегии.

В эстонском Минобороны уверены, что "ускорение и увеличение инвестиции в оборонно-промышленное производство, критически важное для Украины, будут фундаментально способствовать доверию к НАТО, способности и готовности обеспечить сдерживание и защиту евроатлантического региона и за его пределами".