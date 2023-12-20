В Кабмине спргнозировали рост средних зарплат украинцев к 2026 году

В Кабмине рассчитывают на рост заработных плат в Украине в следующие три года примерно на треть, при одновременном уменьшении уровня безработицы и снижении инфляции, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в основных прогнозных макропоказателях экономического и социального развития Украины на 2024-2026 годы, утвержденными Кабмином на заседании Кабмина 15 декабря.

Согласно обнародованному прогнозу, среднемесячная заработная плата работников в Украине будет составлять:

21 809 грн - в 2024 году;

25 732 грн - в 2025 году;

30 260 грн - в 2026 году.

Такой рост заработков будет сопровождаться снижением инфляционных процессов.

Так, индекс потребительских цен, в среднем к предыдущему году, составит:

108,5 - в 2024 году;

108,3 - в 2025 году;

107,7 - в 2026 году.

Одновременно в стране будет расти количество занятых экономической деятельностью лиц в возрасте 15-70 лет:

до 12,3 млн - в 2024 году;

до 12,7 - в 2025 году;

до 13 - в 2026 году.

Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет (по методологии Международной организации труда) соответственно будет снижаться:

18,7% (в процентах к рабочей силе соответствующего возраста) - в 2024 году;

17,7% - в 2025 году;

15% - в 2026 году.

Напоминаем:

По данным Государственной службы статистики средняя зарплата в Украине в первой половине 2023 года составила 16,3 тыс грн.

Против аналогичного первой половины 2022 года, средняя зарплата номинально увеличилась на 15,1%.

В то же время реально, с учетом инфляции за указанный период, средняя зарплата уменьшилась на 3,6%.

В долларовом эквиваленте по официальному курсу средняя зарплата в первой половине 2023 года равнялась 446 долл. (против 479 долл. в первой половине 2021 года).