Боррель: Если Путин победит в Украине, европейский проект получит значительный ущерб

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в среду в очередной раз обратил внимание на угрозу победы России в полномасштабной войне против Украины для Европейского Союза, сообщает Европейская правда.

Об этом Боррель сказал на мероприятии The Grand Continent Summit в Италии, посвященном отношениям Европы с миром, пишет Europa Press.

В своей речи главный дипломат ЕС предупредил, что война Москвы в Украине угрожает европейской демократии, а не только Киеву.

"Если мы не изменим курс в ближайшее время и не мобилизуем все наши возможности, если мы позволим Путину выиграть войну в Украине и не сможем остановить трагедию в Газе, наш проект получит значительный ущерб", – заявил он.

По мнению Борреля, в ближайшем будущем вопрос заключается не в том, сможет ли Россия победить Украину на поле боя, а в том, что Европа делает, "чтобы не дать России выиграть войну".

В этом смысле он поставил под сомнение, готовы ли страны-члены Евросоюза принять все меры и оказать всю поддержку, которая нужна Киеву для противодействия российской полномасштабной войне.

Заявление Борреля появилось в то время, когда в США заблокировано выделение дополнительной помощи Украине из-за споров в Конгрессе, а ЕС отложил на февраль решение о выделении 50 миллиардов евро на долгосрочную поддержку Киева из-за блокирования Венгрии.

Накануне начальник Генштаба армии Бельгии, адмирал Мишель Гофман предположил, что европейским государствам нужно серьезно воспринимать российскую угрозу и быть готовыми к тому, что Россия в будущем может напасть на других своих соседей.